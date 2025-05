Tommaso Zorzi: il suo commovente ricordo della nonna

Negli ultimi tempi, Tommaso Zorzi ha svelato un lato inedito della sua persona, pubblicando un libro sulla vita della marchesa Luisa Casati Stampa. Nella promozione del volume, Zorzi ha condiviso esperienze personali, incluso il periodo difficile in cui si è avvicinato alle droghe.

Ospite di Caterina Balivo a "La Volta Buona", il vincitore del GF Vip ha ricordato con commozione sua nonna, deceduta durante la pandemia. Zorzi ha rivelato che il suo più grande rimpianto è di non essere riuscito a fare coming out con lei, che non era in grado di comunicare a causa di un ictus. “Nonna Pina mi ha capito subito”, ha dichiarato, esprimendo l’amore e la comprensione che solo una nonna può dare.

Zorzi ha raccontato che una canzone, "Vola Colomba", ricorda profondamente sua nonna, poiché era una melodia che lei gli cantava per farlo addormentare. Questa canzone è diventata simbolo di un legame affettivo che continua a pesare nel suo cuore. "Non ho mai trovato il momento giusto per dirle chi sono," ha confessato, sottolineando il suo desiderio di essere onesto con una figura che lo ha amato incondizionatamente.

Il racconto di Zorzi evidenzia non solo il suo dolore per la perdita, ma anche il desiderio di condivisione della propria verità in un momento così delicato.

Fonte: www.biccy.it