Tommaso Zorzi: il rapporto eterno con nonna Pina e il rimpianto

Durante la puntata del 28 maggio 2025 di La volta buona, Tommaso Zorzi ha parlato del forte legame con sua nonna Pina, un figura centrale nella sua infanzia. Ricordando momenti quotidiani, come la canzone "Vola colomba" che lei gli cantava, Zorzi ha descritto come l’amore viscerale di Pina fosse evidente sin da quando era bambino, con aneddoti che testimoniavano la sua comprensione precoce della sua identità.

Il noto influencer ha confessato di avere un grande rimpianto per non aver mai condiviso con la nonna la sua omosessualità, specialmente negli ultimi anni della sua vita, quando un ictus le aveva tolto la parola ma non la capacità di comprendere. Zorzi ha espresso quanto questo rimpianto sia diventato più pesante, lamentando di non aver avuto l’opportunità di parlarle prima della sua morte avvenuta durante la pandemia di Covid-19. Pina, ricoverata in una RSA, è deceduta senza che Zorzi potesse vederla un’ultima volta, un distacco che ha reso impossibile dirle quello che avrebbe voluto.

Con le lacrime agli occhi, Zorzi ha ribadito che Pina lo amava incondizionatamente e i ricordi del loro rapporto restano vivi, ma la mancanza di un confronto su un aspetto fondamentale della sua vita ha lasciato una ferita aperta.

Fonte: www.libero.it