Tommaso Zorzi è stato ospite a Casa Chi e durante la lunga intervista concessa ai giornalisti ha svelato cosa lo ha spinto a partecipare al Grande Fratello Vip.

“Sono arrivato al Grande Fratello nel momento in cui funzionavo, credo che la mia carta vincente sia stata questa. Tanti fanno un reality in un momento di calo o in un momento di rilancio, io ho fatto esattamente il contrario: nel momento in cui stavo surfando i social ed ero al massimo della popolarità lì ho deciso di estenderla ad un pubblico nazional popolare che ti può dare solo la televisione. Io ho sempre sognato di fare la televisione come mestiere ed il Grande Fratello credo che sia per noi giovani un’esperienza unica, in tv i mezzi che abbiamo a nostra disposizione sono pochi per iniziare. Il reality, se fatto bene, è uno strumento che abbiamo”.

Successivamente Tommaso ha anche ringraziato il direttore di risorse artistiche di Mediaset che, a quanto pare, avrebbe per lui un progetto “bellissimo ed a lungo termine”.

“Il direttore di risorse artistiche, Giorgio Restelli, mi ha avuto a cuore in tutti questi mesi a mia insaputa ed il progetto che ha Mediaset su di me è un bellissimo progetto e vogliono investire a lungo termine. Ora quali saranno i programmi non lo so, ma so che sono molto interessati a collaborare”.

Tommaso Zorzi: “Il mio obiettivo è Sanremo 2025”

Un progetto che garantirebbe a Zorzi la gavetta necessaria per il suo obiettivo: la conduzione del Festival di Sanremo.