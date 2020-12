Durante il primo mese nella casa del GF Vip Tommaso Zorzi ha minacciato più volte di uscire dal reality. Ultimamente sembrava che l’influencer stesse bene – nonostante l’assenza di Oppini – ma ieri sera qualcosa è cambiato. Appena è finita la puntata Zorzi ha iniziato ad impacchettare i suoi vestiti e ha detto di voler abbandonare la casa del GF. Tommaso ha confessato ai suoi coinquilini di essere stanco e poi ha tirato in ballo i tweet ironici di sua sorella Gaia, che secondo lui sarebbero un segnale.

“A questo punto non ne posso più, sono psicologicamente pieno. Sto facendo la valigia. Amore ti prego non facciamo dei drammi. Sono super contento, ma sono arrivato al limite. Ho visto i tweet di mia sorella e del mio agente e sono stati un chiaro segnale. Se lui ha fatto quella cosa è per farmi capire che sono arrivato. Lei ha detto ‘entrerei per metterlo in nomination’. Lei mi stava mettendo in guardia fidatevi. Per fare quei tweet significa che anche lei ha capito. Mi sta dando un messaggio Gaia. – ha continuato Tommaso Zorzi – Il mio agente se fa un post sul mio profilo e fa quello che ha fatto c’è un motivo. Non posso più pensare di stare qui.Ho deciso, vado via. Ragazzi era come se il mio agente avesse detto ‘torna a casa’. La mia avventura finisce qui.

Poi farmi passare come cattivo amico no. Pure Stefania in puntata c’ha giocato un po’ dai.

Sto diventando apatico rispetto a tutto. Il malessere ce l’ho dentro. Non è che voglio uscire per far festa, so che non posso. Però ho mia mamma, è il primo Natale senza la nonna. Sono sfinito davvero, mi sento nel pallone. Ho la testa che mi scoppia ragazzi sono serio”.