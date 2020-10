Prima di entrare nella casa del GF Vip Tommaso Zorzi è stato ospite di Fedez a ‘Muschio Selvaggio’ ed ha raccontato un aneddoto che riguarda anche Mahmood. Il gieffino ad agosto 2019 ha scritto un messaggio su Whatsapp al vincitore di Sanremo, che però non gli ha mai risposto.

“Mi serviva il numero di un ufficio stampa, questo mio amico mi manda il numero di un certo Alessandro, ma sbaglia. Invece di un ufficio stampa mi manda il numero di Mahmood, me ne accorgo dalla foto profilo Whatsapp. Per giorni penso se scrivergli o no. Poi il 31 agosto 2019 gli scrivo ‘Ciao Alessandro, questo messaggi ti coglierà alla sprovvista. Ho avuto per errore il tuo numero’, effettivamente è un po’ creepy. ‘Solitamente non sono così sfrontato, ma per questa volta ho deciso di farlo. Ti va se uno di questi giorni ci prendiamo un caffè’. Poi c’è stato un dubbio sulla firma. Perché se dico Tommy, Tommy chi? Tommaso Zorzi? Un po’ imprenditrice digitale. Quindi ho optato per Tommy Z con il punto. Vabbè alla fine c’ho l’immagine profilo quindi ho pensato che capisse. Non mi ha mai risposto, capite? Mi avrà salvato con il nome ‘non rispondere stalker 1′”.

Non è finita qui, perché in piena quarantena in una live le fan del cantante gli hanno chiesto della storia raccontata da Tommaso e Mahmood ha risposto: “Tommaso chi? Paradiso?”.

