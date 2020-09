Settima notte all’interno del Grande Fratello Vip e seconda che Tommaso Zorzi passa al di fuori della Casa per problemi di salute.

Ieri sera Zorzi si è sentito di nuovo male e quando gli hanno misurato la febbre il termometro gli segnava la temperatura a 39. Per questo motivo gli autori hanno deciso di prelevarlo e di portarlo al di fuori della casa per fargli passare la notte in un luogo sicuro ed accessibile ai medici.

Lo scorso mercoledì, quando Tommaso Zorzi è stato portato all’ospedale, è rientrato in casa perché negativo al tampone del CoronaVirus e probabilmente domattina gliene faranno un altro per scongiurare per l’ennesima volta l’ipotesi Covid-19.

La scorsa volta, quando Tommaso è rientrato in casa, ha così raccontato il suo trasporto in ospedale: “Comunque l’altro giorno ho subìto un trauma. Mi hanno traumatizzato. Chi? Loro, sto parlando di loro, l’altro giorno. Mi hanno portato a sirene spiegate con l’ambulanza perché avevo la febbre”.

Pare che il suo problema sia comunque la sinusite dovuta all’aria condizionata ed ai continui sbalzi di temperatura fra dentro la casa ed il giardino.

Ma chi gliel’ha menata a Zorzi? 39 di febbre dopo quasi una settimana di antibiotici è assurdo. #gfvip — Val (@bad4tlove_) September 20, 2020

FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy