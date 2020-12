C’è della ruggine nel rapporto fra Tommaso Zorzi e Mario Ermito e quando ieri sera l’attore ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, l’influencer ha sbottato ‘C’ho litigato con lui‘.

La frase però non è stata udita da Alfonso Signorini ed infatti in diretta non è stato scoperchiato il vaso di Pandora. I due si sono così confrontati durante la cena post-puntata dove Tommaso, su richiesta di Giulia Salemi, ha svelato: “Mario l’ho bloccato su Instagram, c’è stata una discussione. Poi l’ho sbloccato, hai visto che sono bravo? Dove c’è Tommy c’è dramma, sono un po’ friccicarello“.

Ad intervenire è stato anche Mario Ermito che ha provato (invano) a spiegare perché aveva discusso con Tommaso:

“In quel periodo avevano trovato un tumore a mia mamma, Tommaso non poteva saperlo e aveva detto tipo ‘Mario Ermito ha le conoscenze‘ e là c’è stato un fraintendimento fra noi, ma abbiamo chiarito”.

TOMMASO E MARIO CHE PARLANO E GIULIA SCOPPIA A RIDERE✈️✈️ #GFVIP pic.twitter.com/2jmwZYxXMc — 🚀👑 (@PazzeskaMilaano) December 19, 2020

Io così dopo aver ascoltato il racconto di Mario:

Insomma, cosa ci sia dietro il rapporto fra Tommaso e Mario non si sa, ma Zorzi dopo la Salemi e la Lorenzini si è ritrovato in casa l’ennesima persona con cui ha litigato.

Annamo bene.



