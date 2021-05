Duro scontro tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca a L’Isola dei Famosi. Tutto è nato perché Elettra Lamborghini ha chiesto all’attore come mai invece di ritirarsi ha fatto un appello al pubblico per essere eliminato.

“Come mai non l’ho fatto? Cara Elettra abbiamo tanti vincoli. Ma davvero molti vincoli e lo dovresti sapere. Prova ad eliminarti dal Festival di Sanremo durante la gara. Tu magari te lo puoi permettere. Io al contrario tuo non posso permettermelo”.

Il vincitore del GF Vip 5 si è inserito nella discussione e ha detto di non credere a Gilles quando ha giurato di non aver chiesto agli altri naufraghi di nominarlo. Il concorrente ha preso parola ed ha tirato in ballo il Grande Fratello Vip, ma Tommaso Zorzi l’ha subito stoppato: “Questa è L’Isola non parliamo del mio GF“.

Proprio in quel momento Rocca (che ha discusso anche con la Blasi e la Martani) ha perso la pazienza: “Ma tu quello hai fatto, che devo guardare? Hai fatto quello nella vita, cosa devo guardare, che hai fatto i film per caso? Cosa ho fatto io? Vatti a documentare. Premio Massimo Troisi, premio Tulipani di Seta Nera, documentari su tante cose. Mi devi insegnare te come se fanno ste cose? Like, like, follower. Per il resto cos’è che hai fatto? Io invece Marco Risi, Paolo Sorrentino, vatti a guardare la mia carriera. La mia vita non va avanti grazie ai follower, ma va avanti a queste mani e al bucio de cu** che me faccio dalla mattina alla sera. Hai capito fenomeno?”

Tommaso Zorzi vs Gilles Rocca Il video.

Gilles ancora una volta ha mostrato un’aggressività brutta, non trash da reality. Ma poi perché tutta quella rabbia contro Tommaso (visto che l’ha sempre difeso)? Cosa avrebbe fatto Rocca se si fosse trovato come opinionista una vipera come Antonella Elia?

Amando questo scontro improvviso Gilles-Tommaso

C I N E M A 😭 #isola pic.twitter.com/6qnLIzxCos — BagnoTrash (@bagnotrash) May 3, 2021

Caro Gilles, però quando all’inizio Tommaso ti appoggiava era un grande, adesso è diventato il ragazzo che ha fatto solo il gf nella vita. ANCHE MENO. #tommasozorzi #isola — Melissa (@Melissa40666046) May 3, 2021