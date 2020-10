Tommaso Zorzi ieri sera ha confessato di non riuscire ad integrarsi del tutto con il gruppo dei maschi della casa del GF Vip: “Io con i ragazzi parlo e tutto, ma poi dopo un po’ non so più cosa dire. Se parlano di palestra, ragazze e calcio io dopo vado via. Mi sono affezionato e sono tutti carini e nessuno mi esclude, però vorrei qualcuno più vicino a me“.

Poco fa l’influencer milanese era in camera con Francesco Oppini, i due comodini, Stefania Orlando e Myriam Catania ed ha rivelato di aver chiesto agli autori del GF di far entrare in casa almeno un altro ragazzo gay.

“Io non ho nessuno come me qui. Tu hai Matilde che ha la tua età ed è simile a te, io non ho nessuno. L’ho fatta ogni giorno questa richiesta. A me piace rapportarmi con gli uomini, ma qualcuno che abbia una sensibilità simile alla mia. Parlo di modi di vedere le cose. Ti parlo di orientamento, perché un ragazzo gay ha passato spesso cose che ho passato anche io e mi capisce meglio. Su certe cose che penso io qui dentro non ho quella persona con cui ho quella visione uguale, per un trascorso, per tutto. Vorrei un rapporto più intenso in questo contesto. Voi non mi capite, tra maschi etero vi comprendete di più, è un linguaggio. Ma non credo sia una cosa discriminante, è così. Poi non so, ma c’è un’energia nella comunità LGBT che non sento altrove, parlo di drag, trans, gay, lesbiche, c’è qualcosa di particolare e mi sento ricaricato. Non voglio essere ghettizzante, ma penso che uno si trova meglio tra i suoi simili. Metti un etero di questa casa in una discoteca gay dove ci siamo noi pazze che balliamo le popstar per terra”.

Probabilmente non succederà, ma sarebbe interessante vedere più ragazzi LGBT in una sola edizione, anche per avere la remota possibilità di assistere alla nascita di una storia d’amore rainbow al GF

Oppini però non ha condiviso il discorso di Tommaso Zorzi.

“Ma perché dici così? Anche io qui non ho i miei amici o persone che vedono tutto come me. Poi per la cosa delle discoteche e la musica sbagli, per me non è così, io amo queste cose e vado nelle discoteche gay senza problemi pur essendo etero e non mi scandalizzo se vi vedo ballare come pazzi”.

