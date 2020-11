Tommaso Zorzi ieri notte si è appartato ed ha confessato a Stefania Orlando uno scivolone che avrebbe fatto nei suoi confronti Maria Teresa Ruta. Pare che la conduttrice intendesse andare in confessionale a chiedere agli autori di far entrare un ragazzo gay, ma che non sapesse come esprimersi per non offender la sensibilità di nessuno. Nel chiedere informazioni al 25enne, la Ruta ha fatto una gaffe.

“In pratica mi ha detto ‘secondo te è offensivo se in confessionale dico che in questa casa ci sono 6 donne, 6 uomini e 1 gay?”. Sono un uomo fino a prova contraria. Lei mi ha fatto questa domanda perché mi ha detto che non voleva fare figuracce in confessionale e voleva sapere come esprimersi. Poi ha aggiunto che voleva che entrasse uno “come me” e che non sapeva come metterla. (riporta www.biccy.it) Io le ho detto che semplicemente si dice che siamo 7 uomini e 6 donne e che i gay sono maschi, così come le lesbiche femmine. Non voglio farne un caso, nonostante sia un commento brutto. Però il tono era dolce. Certo, io non sono mica un labrador”.

Stefania Orlando ha ascoltato l’amico e gli ha dato un buon consiglio : “Parlale, chiarisciti con lei domani, perché quello che ha detto potrebbe essere offensivo. Essere gay o lesbiche non cambia mica il genere sessuale, quella è un’altra cosa“.

In questo caso non me la sento nel modo più assoluto di gridare all’omofobia. Maria Teresa è stata solo maldestra, un po’ come quelle zie ignoranti su certi temi sociali, che credono che la parola gay sia un insulto e cercano mille sinonimi. Ricordiamoci che la Ruta è la stessa che passa le giornate con Tommaso Zorzi, che con lui parla senza problemi di rapporti occasionali tra uomini o di Grindr.

I commenti del web dopo il racconto di Tommaso Zorzi.

Quindi MTR voleva dire ci sono 6 donne 6 uomini etero e 1 uomo gay in pratica perché voleva chiedere che entrasse un altro ragazzo gay? Spero domani di chiarisca con Tommy e chieda scusa per l’espressione#GFVIP — SIR PENT🐍🐍 (@Ggmar00) November 3, 2020

Credo che Maria Teresa intendesse che c’è solo un ragazzo gay in casa e sarebbe carino per lui se ne arrivasse un altro stop

Poi lei domani si spiegherà meglio ma penso proprio che volesse esprimere questo concetto #GFVIP — Cesca (@goldendaayss) November 3, 2020