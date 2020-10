Tommaso Zorzi si chiede come mai non siano andate in onda le immagini della d’Urso.

Mentre in tv hanno finalmente trattato l’AresGate sia a La7 che a Mediaset, su Mediaset Extra al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha fatto delle insinuazioni su Alfonso Signorini e Barbara d’Urso. Il concorrente del reality di Canale 5 ha detto che in questo GF non ha mai visto immagini dei programmi di Carmelita e quindi nemmeno le reazioni dei suoi opinionisti e del pubblico. L’influencer milanese come ciliegina sulla torta delle shade ha aggiunto di aver visto spesso filmati di Barbarella nelle edizioni di Ilary Blasi.

“Stavo pensando, ma com’è che non fanno mai vedere il salotto di Barbara D’urso e non fanno vedere come reagisce il pubblico di canale 5? […] Ilary Blasi lo faceva vedere”.

Cosa voleva dire?

Scherzi a parte, non ricordo se Alfonso Signorini abbia mostrato clip di Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso o meno, ma di sicuro ha nominato spesso la collega in riferimento a fatti accaduti nelle sue trasmissioni. Una cosa però è certa, Tommaso ha una sorta di ossessione per la Santa di Cologno Monzese (peggio di quella che ho io per Britney Spears).

Le parole che Barbara ha speso per Alfonso Signorini nella sua ultima intervista.

“Comunque Alfonso Signorini davvero è un grande: anche il Grande Fratello spazia dai ‘vaffa’ di Patrizia De Blanck a Fulvio Abbate”.

Agli “amici di Twitter” non sono sfuggite le perplessità di Zorzi.

Tommy stai per caso sostenendo che Alfonso di proposito non manda clip tratte dai programmi della sua amica barbara d’urso? #gfvip pic.twitter.com/49pNxFZySB — Vincenzo Renda (@VincenzoRenda7) October 4, 2020

Tommaso: ma com’è che non mettono mai il salotto di Barbara D’urso e non fanno vedere come reagisce il pubblico di canale 5? AHAHAH è tutto quello che gli interessa andare a finire dalla D’Urso #GFVIP — Call me Rose🌹 (@eleroll) October 4, 2020

Zorzi che elogia Ilary Blasy alla conduzione ✈️✈️✈️✈️✈️#GFVip — Perle TV🔴⚫ (@MatFeeMan) October 4, 2020