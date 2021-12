Tommaso Zorzi ieri pomeriggio è stato ospite a TvTalk e fra le molte domande che gli sono state fatte c’è stata anche quella: “Perché ora lavori a Discovery dopo tutte le esperienze fatte nella tv generalista?“.

Domanda che è stata un po’ un deja-vu (in passato aveva già spiegato i motivi) a cui Tommaso Zorzi ha così risposto:

E ancora:

“Per un giovane come me buttarsi subito nel mondo dei grandi voleva dire essere messo a paragone con personaggi come Gerry Scotti e Paolo Bonolis e tutti quei mostri sacri, venendo da un decimo della loro esperienza e del loro talento, dato che la tv nessuno ti insegna come farla, la impari facendola. Ho così preferito farmi le ossa laddove mi era possibile farlo col mio modo di comunicare. In Discovery ho molta voce autoriale per ciò che sono i miei contenuti. Nella tv generalista questo non è così, devi sempre sottostare a delle regole che sono più grandi di te”.