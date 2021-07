Alla faccia di chi dopo la paparazzata di Chi parlava di ‘outing forzato ad un 19enne’ e di ‘invasione della privacy’, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non si nascondono e vivono il loro amore alla luce del sole. La coppia ha passato una settimana in Puglia, visto che il ballerino era impegnato con Battiti Live. E proprio ad Otranto i due ragazzi raggiunti da una giornalista di Radio Norba hanno parlato della loro storia e di come possa servire a tanti giovani LGBT che hanno ancora timore a vivere le loro relazioni in pubblico.

“Io esorto tutti a vivere il proprio amore e la propria sessualità nella maniera più libera possibile. E se noi due possiamo essere di esempio a qualcuno per poter essere liberi sotto questo punto di vista, per me è importante. Io e Tommy saremo anche in vista, ma siamo anche pudici per quanto riguarda la nostra storia. Certe cose ci piace tenerle soltanto per noi. Però se quello che pubblichiamo può aiutare un ragazzino che è nella nostra stessa situazione per noi è importante”.

Ovviamente oltre ai tanti complimenti delle fan ci sono anche gli omofobi che non hanno perso l’occasione per vomitare odio su questa coppia. I due Tommaso però sono d’accordo sul non dare perso alla cattiveria di questi trogloditi.

“Onestamente non li guardiamo neanche, non ci interessa di chi attacca. Noi siamo felici così, vogliamo trasmettere la nostra felicità, questo è quello che ci importa. Progetti insieme? Sicuramente impariamo a stare l’uno accanto all’altro. Dove ci porterà la storia non lo sappiamo, come dice Orietta Berti, finché la barca va, lasciala andare”.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani rispondono alle domande di Radio Norba.