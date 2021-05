Tommaso Zorzi in tv è sempre in modalità “single mai na gioia”, ma pare sia tutta scena. Nella vita privata il conduttore de Il Punto Z si diverte e non è così solo. No, non parlo del flirt con Lorenzo Campi, che pare sia già cosa vecchia, ma di quello presunto con Tommaso Stanzani (buongustaio Zorzi!).

I due Tommy sono stati paparazzati da Chi mentre si scambiavano un po’ di coccole in centro a Milano. Anche la giornalista Azzurra Della Penna (come le fan di Zorzi) si chiede se questo sia solo una fiamma o un bel falò.

“L’opinionista de L’Isola dei famosi sorpreso con la sua nuova fiamma. Se non è già un amore “verissimo”, perlomeno quello fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è davvero uno slancio “verissimo”. Eh già, perché galeotto fu il post che annunciava la partecipazione del ballerino di Amici al programma del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin.

Ma il manager della mo-da (nato assai bene) Lorenzo Campi? Appunto: ma che fine ha fatto Lorenzo? Sembrerebbe la stessa della moglie del tenete Colombo: non si vede più, anche se Zorzi su Instagram continua a seguirlo. Almeno così era nei giorni scorsi.

E torniamo ai giorni scorsi, appunto, allo scorso weekend. Sabato Stanzani raggiunge Zorzi a Milano. I due trascorrono insieme una giornata di magnifico e raro sole meneghino fra i giardini di via Palestro e lo shopping in centro. Tommy & Tommy vengono sorpresi da “Chi” mentre si tengono per mano, si scambiano un tenero bacio, un sorriso, si passano le dita fra i capelli. Che succederà da qui in poi? Tommaso Stanzani è solo il primo pasticcino? Oppure Zorzi è perso e, magari, pure ricambiato?”

A sentir parlare di pasticcini mi è venuta fame…

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: le foto di Chi.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani PER ME SIETE UN GRANDISSIMO SÌ #amici20 #tzvip pic.twitter.com/2uAT0kSyqZ — LaMore🐍💚 (@Morena_3v) May 12, 2021