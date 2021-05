Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani continuano a frequentarsi ed oggi sono stati immortalati a Bologna da alcune fan, che hanno poi divulgato le foto sui social.

A svelare la loro frequentazione (segreta sui social) è stato il settimanale Chi circa due settimane fa, quando li ha immortalati a Milano scrivendo queste parole:

“Tommy e Tommy vengono sorpresi da Chi mentre si tengono per mano, si scambiano un tenero bacio, un sorriso, si passano le dita fra i capelli. Che succederà da qui in poi? Tommaso Stanzani è solo il primo pasticcino? Oppure Zorzi è perso e, magari, pure ricambiato?”

Una paparazzata che ha fatto molto discutere e che è stata commentata così dall’ex gieffino:

“Raga ciao. Faccio queste stories brevemente. Allora, la mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato. Non sono io a chiamare i paparazzi, quindi tutto quello che esce è per un volere loro, non sicuramente per un volere mio. Sarete i primi a sapere qualcosa quando ci sarà qualcosa da sapere, quando sarò serio e sicuro riguardo a quello che vi dirò. Io rispetto il lavoro di tutti, ho sempre trattato tutti con gentilezza e continuerò a farlo. Però cercate, come dire, di prendere sempre le informazioni per quello che sono. Peace!”.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, la nuova foto insieme a Bologna

Ora i due sono stati di nuovo immortalati insieme. Nessuna paparazzata ufficiale, nessun post pubblico, nessun loro commento: solo foto fatte dai fan e pubblicate successivamente sui social.

Quale sia il rapporto fra i due Tommaso non è dato saperlo, ma quando un follower di Zorzi lo ha accusato di “uscire con un 19enne”, lui ha così risposto: “Quando le frequentazioni potranno essere programmate a computer ti faccio uno squillo. Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, vere o presunte, è inaccettabile. Vivere il proprio “privato” esente dallo scrutinio pubblico credo che sia un diritto di tutti. Se non riesci a gioire della felicità altrui, taci“.