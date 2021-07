Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani continuano a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. I due ragazzi stanno insieme da due mesi e oggi Chi ha svelato com’è iniziata questa relazione.

A scoprire il legame tra Tommaso Zorzi e Stanzani è stato proprio Chi, che a maggio ha beccato i due ragazzi mentre si scambiavano tenerezze in centro a Milano. E il settimanale di Alfonso Signorini ha raccontato nel dettaglio com’è nata la storia tra il ballerino di Amici e il vincitore del Grande Fratello Vip 5. Tutto è partito da una visita di Zorzi a Maria De Filippi, nel santuario di Amici, dove c’era Stanzani a provare una coreografia.

“Tutto è cominciato quando l’influencer ha incontrato Maria De Filippi per una chiacchiera e un caffè post GF Vip. La conduttrice ha portato il vincitore del reality a vedere la nuova scenografia di Amici, che in quel momento era in fase di preparazione. In quel momento Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show ed è stata lì che è nata, scattata, esplosa l’attrazione. Proprio lì c’è stato il primo sguardo tra i due Tommaso. Poi è arrivato un messaggio in direct, privato, sui social, fino al primo appuntamento e all’amore alla luce del sole”.

Al netto di simpatie o antipatie, va detto che questi due ragazzi stanno mandando un messaggio importantissimo. In Italia siamo abituati a sentire vip (che sappiamo appartenere alla comunità LGBT) che si trincerano dietro a frasi paracule come: ‘Voglio la mia privacy, amo le persone’, ‘i coming out non servono’, ‘sono per l’amore non voglio etichette’. Quindi avere due giovanissimi – freschi del successo di due noti programmi – che non nascondono il loro amore può far solo che bene.

Perché ricordiamoci che per i grandi passi in avanti fatti negli ultimi anni dobbiamo ringraziare anche i personaggi LGBT nelle serie, nelle trasmissioni tv, i coming out più o meno celebri e pure i gossip a tinte rainbow. I cambiamenti e la normalizzazione di ciò che dovrebbe già essere “normale” passano anche da qui.

Le foto di Chi del bacio tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani.

