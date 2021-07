Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli dallo scorso 5 luglio hanno continuato a litigare senza sosta ma ora, per fortuna, siamo arrivati al punto finale. Che ovviamente ha messo Selvaggia, of course.

A decidere di stoppare la lite è stato l’ex gieffino che ha sostanzialmente detto di non voler mai più parlare di lei, mentre la giornalista ha replicato facendogli gli auguri per la propria carriera in maniera decisamente ironica.

Come già sappiamo il tutto è nato in seguito a delle storie che Tommaso Zorzi ha fatto con gli occhi lucidi per ricordare Raffaella Carrà, da lì il degenero. Si sono rinfacciati titoli di studio, errori ortografici, parole del dizionario italiano e lacrime. Se volete recuperare il riassuntone del dramma premete qua.

Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli, l’ultimo capitolo

Come già scritto a decidere di chiudere la catfight è stato Tommaso Zorzi:

“Questa è l’ultima storia che faccio per Selvaggia, anche perché il suo modus operandi è il medesimo, lo ha fatto anche con molti miei amici… Ti punzecchia uno, due, tre volte con il suo bullismo mediatico e giornalistico, aspetta che tu ti rompa il caz*o e le risponda, ca*ando fuori dal vaso, così poi lei si diverte a querelarti e a farlo sapere vittimizzandosi. Questo è un tranello nel quale non voglio assolutamente cadere, quindi è l’ultima volta che mi sentirete parlare di lei, anche perché ho un vitello tonnato da 10 in frigo e quattro persone che arrivano a cena”.

Poco dopo, Selvaggia Lucarelli, ha così risposto:

“Quando un influencer da milioni di follower risponde a una tiepida osservazione in cui neppure viene nominato dicendo che “è bullismo, non solo usa la parola (serissima) “bullismo” a sproposito per patetico vittimismo, ma regala facili previsioni: non reggerà le pressioni, le critiche, i fallimenti. E ci saranno, come per tutti. C’è chi li regge e dura, c’è chi va in tilt per tutto e crolla. AUGURI!”.

Al momento Tommaso ha mantenuto la parola data e non ha più controbattuto. Finita qua?