Fortunatamente il siparietto che Pio e Amedeo hanno messo in scena ieri sera ai Seat Music Awards ha fatto ridere soltanto loro (e gli amanti dei cinepanettoni anni 90). Dopo Fedez e Chiara Ferragni, oggi anche Tommaso Zorzi ha puntato il dito contro i due “comici”. In una delle sue storie il vincitore del Grande Fratello Vip ha scritto: “Dopo il premio a Pio e Amedeo per aver rinnovato il linguaggio televisivo, oggi la Rai mi incoronerà etero dell’anno“.

Ma chi ha deciso di assegnare quel premio? Sarei curioso di sapere i nomi.

la tv premia Pio e Amedeo per aver detto la N word e la F word in tv, multa i griffin per blasfemia. Guarda caso la libertà di espressione è sempre a senso unico, si rivendica la libertà di insultare persone discriminate e si condanna l’ironia sui fantasmi — Barbie Xanax 🐬💖 #FreeBritney (@BarbieXanax) September 10, 2021

la prossima volta che mi invitano in qualche programma rai bestemmio in diretta Tv, mi aspetto essere premiata con un mio programma e 2000 euro a puntata. — Barbie Xanax 🐬💖 #FreeBritney (@BarbieXanax) September 10, 2021

Non soltanto Tommaso Zorzi, anche Selvaggia Lucarelli critica Pio e Amedeo.

La giudice di Ballando con le Stelle è rimasta sorpresa – come tutti noi – per il premio che la Rai ha assegnato al duo comico. Selvaggia ha giustamente fatto notare che forse quel riconoscimento sarebbe stato più sensato darlo ad uno come Lundini.

“Tanto per capire quanto sia innovativo il linguaggio di Pio e Amedeo, volevano fare un po’ di rumore attaccando Fedez e l’unico argomento trovato è stato quello degli smaltini, ovvero la cosa più scema e vecchia che gli si possa rimproverare. Che poi, parlando di linguaggio innovativo, la Rai ha Lundini e premia Pio e Amedeo. Boh”.

