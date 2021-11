La scorsa settimana Salvo Veneziano ha condiviso una foto di Drag Race Italia scrivendo “Bel programma, tutti vestiti a carnevale“, il tutto condito da tante emoji che vomitano. A distanza di qualche giorno è arrivata la risposta di Tommaso Zorzi. Il giudice dell’iconico show sulle drag queen ha asfaltato in poche righe l’ex gieffino.

“Mi è stato riferito che oltre ad aver definito l’arte drag come una carnevalata, usi pubblicamente anche epiteti come ‘che**a’. Ora non che mi stupisca il fatto che tu sia un bifolco ignorante e omofobo ma almeno fatti la cortesia di educarti. Siamo nel 2021 puoi farlo anche dal cellulare. Augurandomi che un giorno uscirai dalle fogne ti auguro una splendida serata. Ah vabbè, ma ho appena visto che sei anche un no vax, adoro. Quindi ricapitolando: omofobo, misogino (ti squalificarono pure dal GF Vip per questo motivo) e adesso anche no vax. Ci manca soltanto terrapiattista e vinci un set di pentole”.

Anche Priscilla ha servito un po’ di asfalto fresco: “Il pizzaiolo ossigenato è in cerca di visibilità, nemmeno più la famiglia si ricorda chi è questo. Ridicolo, vuoi un po’ di attenzione? E noi gliela diamo allora“.

Veneziano poco dopo ha pubblicato una storia che più che la sua alimentazione, ci dice tanto della sua intelligenza.

Un anno fa Salvo ha criticato i baci che Zorzi e Pretelli si sono scambiati per un gioco del GF.

“Anche io che il troppo storpia. Questo lo dirò fino alla morte. Questo messaggio è soprattutto per tutte le persone che seguono Tommaso, che hanno accusato me e Stefano di essere omofobi, cosa non vera, confermata dal fatto che ho vari amici gay da più di vent’anni.

Di tutto mi potete accusare, ma tranne di essere omofobo, razzista o di non rispettare le donne. Io credo sia giusto mettere da parte simpatie e antipatie e ammettere che il GF voglia per forza di cose estremizzare le situazioni per cercare di far passare un messaggio di normalità a tutti i costi, senza capire che proprio questo voler sensibilizzare che contribuisce a dare voce all’omofobia.

Altro che sensibilizzazione.. Il troppo forzare sta facendo indignare tutti.. e tutti sto parlando dei miei tantissimi amici gay, persone con una grande sensibilità e soprattutto grande”.