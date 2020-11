Nell’ultima settimana Tommaso Zorzi (e spesso anche Oppini gli fa compagnia) non si siede a tavola con i coinquilini a pranzo e cena. Sui social in molti si sono chiesti il perché di questa decisione, ma l’influencer è stato chiaro ed ha svelato ai suoi compagni il motivo di questa scelta bislacca.

La verità non ha niente a che fare con presunte liti o antipatie, Tommy non consuma i pasti con gli altri vipponi perché adesso nella casa del GF Vip sono in 13. Zorzi è superstizioso e non si siede mai ad un tavolo quando i commensali sono 13.

“Essere in 13 a tavola. Sappiamo come è andata l’ultima cena: se Giuda non fosse stato invitato, oggi le cose starebbero diversamente. Per questo ospitare 13 commensali è considerato un presagio di sventura: qualcuno morirà entro l’anno o comunque scoprirà tradimenti e intrighi”.

Succede da moltissimo. Tommaso essendo superstizioso non mangia a tavola quando ci sono 13 persone, e fra gli fa compagnia (non solo lui, anche altre persone lo fanno) — effesr (@Effesr2) November 30, 2020

Dite ciò che volete ma io adoro vedere Francesco ogni volta, che va a sedersi con Tommaso in disparte per fargli compagnia, visto che è scaramantico nello stare in 13 a tavola. #GFVIP — 🦋 (@poisonfruit10) November 29, 2020

Ma veramente vi attaccate anche al fatto che Tommaso stia mangiando in disparte e non insieme agli altri? Se contate sono in 13 e lui non ha mai mangiato a tavola in 13 #GFVIP — ℋ 🌻 (@hazsangels) November 24, 2020

La soluzione di Mary T e Stefania Orlando per far pranzare Tommaso Zorzi a tavola.

La Ruta e la Orlando qualche giorno fa hanno pensato di costruire una finta Contessa De Blanck per avere un 14° posto occupato.

Che amica falsa Maria Teresa, per far mangiare Tommaso a tavola visto che sono in 13, costruisce la Contessa #GFVIP pic.twitter.com/xHn5UAIqL5 — Giovanni (@Thejohnls) November 28, 2020