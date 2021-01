Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si conoscono dal 2015 ed il loro primo incontro è avvenuto a Milano dove entrambi vivono.

Oltre l’amicizia, Tommaso e Giulia si sono spesso incrociati anche professionalmente parlando. Dal cameo che Giulia Salemi ha fatto durante una puntata di Riccanza al programma Adoro di MediasetPlay che entrambi hanno condotto in occasione del ritorno de La Pupa e il Secchione.

Proprio in occasione di quest’ultimo progetto, Tommaso Zorzi ha condiviso su Instagram il primo selfie che si era scattato cinque anni prima con Giulia Salemi, ricordandole quanto le volesse bene.

Parole che ora, alla luce della loro recente litigata, lasciano un po’ l’amaro in bocca.

Di tutt’altro genere le parole che Tommaso in questi giorni ha pronunciato nei confronti dell’amica Giulia.

“Ok che hai scelto l’amore e non l’amico, ma allora perché dice da settimane che siamo migliori amici fuori dal GF Vip? Ha fatto la vittima fino a ieri dicendo che io dico che non siamo migliori amici e che invece lo siamo e adesso fa questa cosa? Poi non è tanto la scelta di salvare Zelletta e non me, ma la motivazione. Non mi dire ‘tanto tu in finale ci arrivi lo stesso. Dimmi invece ‘ho voluto salvare Pierpaolo, perché sapevo che tra Pier e Andrea Maria Teresa e Stefania avrebbero mandato in finale Pierpaolo’. Io mi incavolo se tu non mi dici il vero motivo, non tanto perché non sono in finale, lo capisci?

Quando hai fatto il mio nome per pararti il sedere hai detto ‘scelgo di non mandare Tommy perché me l’ha detto lui’. Non è vero, non te l’ho mai detto, ho solo sgranato gli occhi. Comunque non dire più che siamo migliori amici. Quando mai fuori mi chiami per raccontarmi le tue cose? Io invece l’ho fatto, come ad esempio quando ti ho raccontato del libro che usciva ed è successo tutto il casino. “.