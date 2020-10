Intense giornate di shopping, vacanze e anche un programma Mediaset condotto insieme, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi avevano un bellissimo rapporto… fino a qualche mese fa. Poi qualcosa è cambiato e i due non si sono più fatti vedere insieme. Le ‘Zorziners’ questa estate si sono accorte che era successo qualcosa tra l’ex gieffina e il loro ‘Tommy’ (che intanto ha litigato anche con Aurora Ramazzotti). Le fan del rampollo milanese c’avevano visto lungo, perché secondo quanto si legge sul nuovo numero del settimanale Chi, Tommaso Zorzi avrebbe discusso con l’amica. Il motivo? Pare che Giulia non abbia fatto i complimenti all’influencer per l’uscita del suo primo libro ‘Siamo Tutti Bravi con i Fidanzati degli Altri‘.

“Tra i due c’è una vera amicizia, ma con qualche recente dissapore. Il loro rapporto infatti recentemente si è raffreddato. In particolar modo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che Giulia si è dimenticata di fare gli auguri all’amico per il suo primo romanzo. Da quel momento il silenzio. Vacanze separate e anche scelte di vita diverse. Zorzi ha lasciato la sua vecchia agenzia di management per un’altra società e loro hanno ingaggiato proprio la Salemi. Quindi con l’ingresso di Giulia l’amicizia si sarebbe rinsaldata o sarebbe definitivamente saltata?”

E che sarà mai. Dovessi prendermela per ogni collega o amico che non mi fa gli auguri per un mio nuovo traguardo/progetto resterei…

sto piangendo a quanto pare tommaso e giulia salemi non si parlano da mesi perchè quest’ultima si è scordata di fargli gli auguri per l’uscita del suo romanzo #GFVIP pic.twitter.com/cYfvTh7AMy — pil sotto stress🚿 (@zerowidee) October 28, 2020

La salemi conosce sia tommaso (con cui non parla da mesi), sia andrea zelletta #gfvip — francesca🐍zorzi-orlando stan account (@pensierivforme) October 28, 2020

Adoro, il programma di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: il video dell’ultima puntata.

Scherzo, per fortuna 2/3 amici meravigliosi li ho. Comunque non mi pare un dramma vero quello che è successo tra i due, quindi sono quasi sicuro che nella casa del GF Vip chiariranno.