Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip (qua per scoprire quanti ascolti ha fatto) nella casa è entrata anche l’esuberante ex di Vittorio Sgarbi, Franceska Pepe.

Poche ore dopo il suo ingresso, nel bel mezzo della cena, la Pepe ha battibeccato con Zorzi che – incuriosito – le ha fatto un po’ di domande sulla sua vita e la sua carriera.

Immediata la risposta di Franceska Pepe:

La risposta ha preso alla sprovvista Zorzi, che ha così replicato:

“Ho capito, però stai tranquilla. Anch’io sono laureato in economia. Qui ho fatto domande a tutti appena siamo arrivati. Le facciamo per conoscerci. Anche perché non è che ti ho chiesto quanti soldi hai in banca o di chi sei figlia oppure dove ti vuoi comprare casa”.