Tommaso Zorzi e Alberto Urso non vanno d’accordo dato che l’influencer su Instagram lo aveva malamente perculato tempo fa: “Alberto Urso? Due coglio*i così non me li facevo da tempo“.

Il pensiero di Tommaso Zorzi su Alberto Urso#GFVIP pic.twitter.com/C3VTLvbNOU — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020

Un’antipatia che continuerebbe tutt’ora e che sarebbe addirittura reciproca.

La faccia di Tommaso quando ha scoperto che Alberto Urso era ospite #GFVIP pic.twitter.com/uFPuMCSrwQ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020

Tommaso Zorzi e Alberto Urso, antipatia reciproca

Poco prima della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, Alfonso Signorini ha fatto un intervento al programma web GF Vip Party dove ha confessato di essere a conoscenza dell’antipatia reciproca fra i due e di aver intenzione di indagare.

“Ho voluto ricreare in studio un’atmosfera calda e natalizia, perché io sono innamorato del Natale […] Questa sera ci saranno due grandi ospiti a cantare le sigle natalizie, Arisa e Alberto Urso”. “Il video di Tommaso Zorzi contro Alberto Urso? Secondo te lo faccio passare inosservato? Non posso perdermi questo momento. Ci sarà un po’ di sangue, anche perché l’antipatia è reciproca, anche Alberto Urso non può soffrire Tommaso Zorzi”.

Chi ha visto la puntata, però, si è accorto che il conduttore non ha chiesto nulla né ad Alberto né a Tommaso. Chi ha bloccato il confronto fra i due?