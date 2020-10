Tommaso Zorzi oggi ha avuto un altro momento di crisi e ha minacciato di abbandonare la casa del GF Vip. Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno cercato di tranquillizzarlo e di farlo sentire amato, ma l’influencer ha confessato di sentirsi solo. Il gieffino si è anche tolto il microfono ed è stato ripreso dagli autori: “Allora io penso che voi mi stiate boicottando io non posso essere microfonato quando sono esaurito perché sono pazzo”.

Oppini ha provato a far ragionare l’amico e calmarlo: “Non vedi che la gente da casa ti vuole dentro? Sei tra i 5 preferiti, vorrà dire qualcosa no? Hai dei riscontri e qui dentro ci sono persone che ti vogliono bene. Non puoi pensare di mollare, ieri stavi benissimo, cosa ti succede? Se devi perdere devi perdere in modo clamoroso, questa è roba da Flavia Vento, non puoi lasciarci in questo modo, non sei tu”.

Zorzi però è sembrato convinto di lasciare il gioco:”Io mi sento sempre solo nella vita, qua mi sento solissimo. Non sto bene mi vedi? Ho passato il giorno a letto, piuttosto esco e poi me ne pento, ma voglio fare così. […] Non ce la faccio più davvero devo andare. C’ho proprio l’ansia. Ho bisogno proprio della mia casa, dei miei amici, non sto affatto bene. Sono crisi che gestisco male anche a casa da solo capite? io conosco i miei limiti, io ho gravi mancanze. Ragazzi non fatemi parlare, per me questa è una situazione molto complicata, sono veramente a pezzi“.

La Orlando è quasi scoppiata in lacrime a causa della volontà dell’amico di abbandonare la casa: “No, te lo vieto, non puoi farmi questo. Mi lasci sola? Tommy ti prego no, mi metto davanti alla porta e non te lo permetto. Quando hai preparato queste valigie?”

Addirittura Matilde Brandi si è preoccupata per la crisi di Tommaso: “Ma davvero vuole lasciare? Mi dite cos’ha di preciso? Mica sarà per la litigata con me? Lui è fondamentale per la casa la sa. Capisco che a volte si senta solo, perché la parte maschile non interagisce molto con lui. Posso andare a parlargli?”

Mi auguro che Tommaso non esca dalla porta rossa, perché senza di lui i comodini saranno in maggioranza nella casa del GF Vip.

La crisi di Tommaso Zorzi.

“se tu vuoi ci andiamo, sennò restiamo qua”

“no niente vai, andiamo se vuoi”

“non farmi parlare avanti agli altri se non vuoi che si sappia”

“vieni in confessionale con me?” oppini e tommaso siete la cosa più bella del grande fratello (+stefania)#gfvip pic.twitter.com/1umAIGXxES — federica (@bvurnout) October 14, 2020

Stefania: “Tommaso sta avendo un suo momento in cui vorrebbe abbandonare la casa.”

Zelletta: 👁👄👁 NON DEVE AVERE QUESTA SODDISFAZIONE

#GFVIP — Antonio (@ant19mar) October 14, 2020