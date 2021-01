La notizia dell’allungamento del programma ha scioccato i gieffini. Durante la pubblicità Dayane Mello ha svelato agli altri concorrenti dello spoiler sulla finale programmata per il 26 febbraio. Tommaso Zorzi non l’ha presa bene ed ha dichiarato di essere pronto ad abbandonare la lo show nel caso il reality fosse stato prolungato fino a fine febbraio.

Dayane spilla a Tommaso della finale il 26 febbraio durante la pubblicità. Lui non la prende bene #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/F6G3BwxVJx — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 18, 2021

Quando Signorini ha ufficializzato il rumor della finale posticipata, il 25enne milanese è andato in crisi. Dopo la puntata l’influencer si è sfogato e ha detto di non poter reggere l’ennesimo allungamento: “Io non ce la faccio davvero. Non possono darti delle date e poi ti portano via per due volte la finale così”. Subito dopo Tommaso Zorzi ha avuto una forte crisi nervosa, si è chiuso in bagno e ha rimesso. Fortunatamente intorno a lui il ragazzo aveva tutti i gieffini, che l’hanno supportato.



Tommaso Zorzi ha un crollo dopo la puntata del GF Vip.

Ma è umano ridurre una persona così? E adesso si è appena chiuso in bagno in preda ai conati. Dov’è il divertimento in tutto ciò? #tzvip pic.twitter.com/d9de8XpMbG — Vuoi condurre tu? ⚡️ (@choriflettuto_) January 19, 2021

Il modo in cui corre subito verso il bagno quando capisce mi spezza il cuore..🥺#TZVIP pic.twitter.com/BMeMU0QDWH — тraѕн qυeen 🍵 || cancro aѕcendenтe eѕaυrιтa ♋️ (@Ilovetrashh) January 19, 2021

Pierpaolo disteso sul divano stremato, Tommaso in preda a una crisi nero con MTR che se la rideva, Croccantino in lacrime, direi che questa pagliacciata poteva essere evitata, giocare con la salute mentale delle persone solo per qualche soldo in più anche no #tzvip pic.twitter.com/jmEnzomRmU — Parliamo di te✨ (@Marinahttp_) January 19, 2021

Tommaso sta malissimo, ha avuto un attacco di panico mostruoso da portarlo a vomitare. Stefania sta malissimo e sta piangendo per quello che è successo in puntata. Non era questo che volevo vedere quando mi sono collegata il 14 settembre.#tzvip #sovip — louisa without the ‘o’ 🌧 (@hugscarrots) January 19, 2021