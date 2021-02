Tommaso Zorzi dopo la nomination di massa di Giulia Salemi si è appartato in cucina con Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò e gli ha consigliato di “sfruttare questa occasione per avvicinarsi a Giulia” onde evitare che passi il messaggio dell’accanimento e del “branco contro uno”.

“L’unica roba è che non voglio che passi il messaggio dell’accanimento quindi magari in settimana se uno riesce a metterci un… Qua è un attimo che sembra il gruppo, il branco contro uno, perché è sempre successo. Magari uno può anche sfruttare questa occasione per avvicinarsi, no?”