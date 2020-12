Già dalle prime settimane del GF Vip 5 molti fan di Tommaso Zorzi erano convinti che il loro beniamino fosse innamorato di Francesco Oppini e forse c’avevano visto lungo. Appena è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio ha subito bacchettato il 25enne milanese proprio per questo legame particolare: “Basta innamorarsi degli etero. Tesoro sei stupendo tu non devi fare questo, è successo anche a me, ma non dobbiamo innamorarci degli etero capisci?“. In quell’occasione Zorzi si è limitato ad un sorriso di circostanza, ma non ha risposto a Malgy.

Dopo l’uscita di Oppini le cose sono cambiate, Tommaso è crollato e ieri nel bel mezzo di una chiacchierata con il cantautore ha ammesso di provare qualcosa per il suo amico. Probabilmente il gieffino ha realizzato solo dopo il peso delle sue parole e infatti è andato in paranoia e si è chiuso per un po’ in confessionale. Nemmeno aver parlato con gli autori però ha calmato l’influencer, che durante un momento di confidenze con Maria Teresa Ruta, Zorzi ha ripensato alle sue dichiarazioni su Francesco e l’ha buttata sul ridere (per non piangere).

“E dopo questa basta. Oggi ho raggiunto il top, voglio andare a vivere in Tiber a pascolare i lama. Tu non hai idea, non ho capito cosa ho fatto. Rido, perché altrimenti dovrei prendere a capocciate il muro. Ho fatto una bella chiacchierata con la Malgy. Ti ha detto qualcosa? Cosa ti immagini? Vorrei essere mummificato. Mi piacerebbe che qualcuno mi bendasse la bocca. Non ti dico che film ho dentro amore, Il Tempo delle Mele è nulla a confronto. Voglio un biglietto solo andata per il Bangladesh e cambio identità. Cosa mi ha fatto dire la Malgy? No, non è che mi ha fatto dire…”

A questo punto però sono curioso di sapere cosa dirà Francesco di questa bomba.



Tommaso Zorzi e la chiacchierata con Maria Teresa Ruta.

Commento di Tommaso a MTR dopo il discorso con Malgy “Il tempo delle mele è un horror in confronto “ 🤣 #GFVIP (parte 1) pic.twitter.com/fBTXp9WGoX — Anna (@mamabelarus) December 5, 2020

Tommaso sa già che lunedi faranno la puntata incentrata su di lui e nel dubbio fa già show chiedendo di mettere il tempo delle mele e chiedendo un biglietto per il Bangladesh ✈️✈️✈️#GFVIP — QUANDOUN⁷ ᴮᴱ TIPERCULA🐍 (@Iosonolatumadre) December 5, 2020