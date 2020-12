A niente è valso l’appello di Alfonso Signorini, ieri sera Francesco Oppini ha deciso di lasciare il GF Vip. Quando Tommaso Zorzi ha scoperto la notizia è rimasto senza parole, ma non è riuscito a trattenere le lacrime. Praticamente un live action di questo momento…



Il vero crollo l’influencer milanese l’ha avuto quando il suo amico ha chiuso la porta rossa alle spalle. Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta hanno provato a consolare Tommaso Zorzi, ma lui all’inizio si è barricato in bagno, per cercare un momento di tranquillità. Una volta uscito il gieffino ha spiegato il motivo della sua reazione.

“Non me lo doveva fare. Poteva restare almeno 2 giorni in più, altri lo hanno fatto. Questa è stata una doccia fredda, non gli costava nulla andarsene lunedì. Amore ti giuro non ne voglio parlare ora. […] Vi giuro, io non gli avrei fatto a lui una cosa simile. Non è che la prendo male, ma non l’avrei fatto, non l’avrei fatto. Almeno preparami cavolo. Erano solo 2 giorni in più. Guardate con che tatto va via Elisabetta. Dite che è meglio che è uscito per non allungare un’agonia? E secondo voi io starò bene adesso? Lo sapevo che se ne andava, ma non in questo modo. […] Da quando mi ha detto che andava via a quando l’ha fatto sono passati 5 minuti d’orologio”.