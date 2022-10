Tommaso Zorzi dice la sua sulla cotta di Alberto De Pisis per Edoardo Donnamaria

Tommaso Zorzi, in occasione del ritorno di Drag Race Italia, ha rilasciato una serie di interviste fra cui una anche a FanPage in cui gli è stato chiesto un commento sull’attuale edizione del Grande Fratello Vip.

In merito al caso di Marco Bellavia ha commentato:

A domanda diretta “Si parla molto del rapporto tra Alberto ed Edoardo. C’è chi l’ha paragonato al tuo con Francesco Oppini. Sei d’accordo?“, Tommaso Zorzi ha risposto:

“No. È totalmente diverso. La mia cotta per Oppini è durata molto più tempo ed è stata molto più pudica, l’ho tenuta per me ed è stata più sofferta. Loro sono più fortunati perché la vivono in maniera leggera, io mi torcevo dal dolore nella solitudine della camera, ero più teatrale”.

La medesima domanda è stata fatta anche a Stefania Orlando un paio di settimane fa durante il GFVip Party.

“La vicinanza tra Edoardo e Alberto ricorda un po’ la vicinanza tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Ma no, io lo vedo come qualcosa di diverso. Tommy e Francesco erano legati da un grande legame di amicizia, un po’ come anche con me. Dopo l’uscita di Oppini poi Tommy si è accorto che forse per lui non era solo amicizia. E’ una cosa che è nata dopo, quando Francesco è uscito sono due realtà completamente diverse. Non credo che ci sia qualche analogia tra i due”.