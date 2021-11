Dopo il Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi e Il Punto Z, Tommaso Zorzi è pronto per una nuova avventura in tv. Per l’occasione l’influencer si è raccontato a Chi ed ha anche svelato che avrebbe dovuto condurre un nuovo programma su Italia 1, ma che dopo varie riunioni ha preferito rinunciare, ringraziando comunque Mediaset.

“Non è vero che hanno chiuso i miei programmi per flop. Ne ho lette di ogni. Sono stato io a voler interrompere, non solo la striscia quotidiana, ma tutto e forse me ne pento. Ho dato adito ai miei detrattori – che casualmente rilevano gli ascolti di tre minuti ogni giorno – di poter scrivere contro di me. Detto questo: detesto ridurre un programma in base allo share. Mediaset mi aveva offerto anche un programma in prima serata, avrei dovuto condurlo su Italia 1. E non sto parlando di una sola puntata, ma di un progetto a lungo termine. Ma alla fine non me la sono sentita. Alla terza riunione con autori e produzione ho avuto la forza e l’onestà di dire stop e fare un paso indietro. Un domani però mi piacerebbe tornare a Colognoland, anche soltanto per la mensa che è pazzesca!”

Tommaso Zorzi sulle polemiche legate a Drag Race.

Quando Discovery ha annunciato i giudici di Drag Race Italia è scoppiato il putiferio su Twitter (strano, lì non fanno mai polemiche di solito). Centinaia di tweet contro Tommaso Zorzi, alcuni anche molto aggressivi (ma in effetti certi soggetti sono nazi del politically correct soltanto a giorni alterni) e tutto perché ai fan del programma non andava giù la sua presenza nella versione italiana dello show. Anche di questo il vincitore del GF Vip ha parlato su Chi.

“Sì, c’è stata anche una petizione ed è stata forse la polemica più difficile che ho affrontato. Ci sono stati episodi che non sono piaciuti alla comunità. In primis è stata aspramente criticata la mia pseudo sintonia con Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show. Ho rivisto quel pezzo più volte. Chiedo scusa di non essere stato incisivo nel far valere i diritti della mia comunità, per la quale ho sempre lottato. Rimane fermo il fatto che sono in profondo disaccordo con la linea politica della Meloni, specialmente per quanto riguarda la lotta per i diritti. E con Matteo Salvini… peggio me sento. Fuori dallo studio del Costanzo Show non ho nemmeno dato la mano mentre lui la porgeva a me. C’è anche una foto di quel momento”.

E ora basta con le polemiche e godiamoci Drag Race Italia, in arrivo dal prossimo 19 novembre.