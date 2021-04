Tommaso Zorzi ieri sera è stato ospite di Paolo Bonolis nel suo programma Avanti un Altro – Pure di Sera, spin off serale del celebre quiz che ha preso il posto di Live Non è la d’Urso, chiuso in anticipo un paio di settimane fa.

Una chiusura anticipata che ha fatto molto rumore in Mediaset e fra gli addetti ai lavori che hanno parlato di una d’Urso in difficoltà fra chiusure anzitempo e calo di ascolti.

Nel dubbio, proprio ad Avanti un Altro, Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis hanno citato Barbara d’Urso durante un loro sketch preparato.

“Tu Paolo sei nell’olimpo dei conduttori, ma c’è qualcuna più brava di te, è bravissima. Il mio sogno sarebbe conoscerla: è Barbara d’Urso. Il mio sogno è quello di andare da Barbara d’Urso, si può fare?”.

A questo punto Paolo Bonolis ha cercato di aiutare Tommaso Zorzi nel trovare un escamotage per essere invitato da Barbara d’Urso.

“Sei un politico? Hai ammazzato qualcuno? Allora visto che sei gay devi fidanzarti con Gina Lollobrigida. Vai a casa sua, la circuisci, poi la baci e ti fai paparazzare sotto casa sua. Barbara ti chiama, è sicuro”.

Barbara d’Urso e Tommaso Zorzi, il presunto gelo fra i due

Un siparietto mandato in onda (non so bene quand’è stato registrato), qualche giorno dopo il gelo che sarebbe caduto fra i due diretti interessati, dato che pare che Barbara d’Urso abbia smesso di citare Tommaso Zorzi nelle sue trasmissioni, scatenando una sua risposta:

“Mi hanno fatto sapere che Barbara d’Urso appena ha capito che Akash stava per fare il mio nome in una delle sue trasmissioni ha risposto che lei non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente. Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te”.

Da quando Tommaso Zorzi è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, infatti, non si è fermato un attimo ed ha l’agenda piena zeppa di impegni: due volte a settimana fa l’opinionista a L’Isola dei Famosi, è nel cast fisso del Maurizio Costanzo Show, lavora in radio, conduce Il Punto Z su Italia 1 su Mediaset Play ed è stato ospite di vari programmi televisivi, da Verissimo (dove è andato più volte), a TvTalk fino ad Avanti un Altro… Ma di Barbara d’Urso neanche l’ombra. “Ho detto tanti no per evitare la sovraesposizione” il commento di Tommaso senza però fare nomi. Alludeva proprio a lei?