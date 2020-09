Tommaso Zorzi questa mattina si è svegliato particolarmente calmo e in giardino insieme agli altri si è sfogato contro Lorella Cuccarini e Platinette colpevoli di non supportare la comunità LGBT e di essersi schierati apertamente contro alcune leggi civili come quella contro l’omofobia ed il matrimonio egualitario.

“La Cuccarini mi sta proprio sul c**o, una s***a! Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150 mila volte quando non c’è un etero che abbia mai ballato La Notte Vola da quando è nata quella canzone. Va in mille convegni Family Day, ma stesse zitta che è meglio. Non può nel 2020 rompere i c***i, infatti Heather Parisi l’aveva asfaltata 150 mila volte che mi sembra una un po’ più intelligente”.

E ancora:

“Non conosco un gay a cui piaccia Platinette, la comunità LGBT non vuole Platinette né si sente rappresentata da ciò che dice. E’ contrario alla legge contro l’omofobia, alle unioni civili ed alle adozioni. Platinette piace solo a quelle quattro checche di regime e tutto ciò che dice viene preso da esempio dagli omofobi, che possono dire al figlio gay ‘Vedi, l’ha detto Platinette!’. Se Mauro Coruzzi ora è Platinette lo deve a chi prima di lui ha combattuto”.

Standing ovation.

Tommaso Zorzi spara a zero contro Lorella Cuccarini. #GFVIP pic.twitter.com/EWAlVsAvSm — LALLERO (@see_lallero) September 24, 2020