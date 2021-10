Il momento più vivo dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato quello dello scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Ospite del GF Vip Party, Tommaso Zorzi ha commentato la catfight tra le due gieffine. Secondo il vincitore del GF Vip 5 la cantante lirica sarebbe insopportabile e aggressiva.

“Ma chi è che fa le sopracciglia alla Ricciarelli? Questa è la domanda della serata. I nostri confronti Giuly? Sì però almeno le tue sopracciglia erano guardabili. Madonna ma lo sapete che la Ricciarelli è insopportabile? Mamma mia Dio ce ne liberi e scambi. Anche meno dai. Si può dire? Ma mamma mia, per carità! No ma hai capito? Si sente proprio sto ca**o! Ho capito tutto, però vale 1 come tutti i concorrenti, non è che conti per 10! No, amore. È vero! Adesso va bene tutto, però. Ha da sempre questo atteggiamento che si pone con gli altri come ‘io so io e voi non siete un cavolo’, anche meno. L’ho detto!”