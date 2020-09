Niente, il rapporto tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe è stato da subito conflittuale e continua a degenerare. La vincitrice (?) di Miss Europa 2016 ha parlato con Tommaso al femminile dicendogli quanto è ‘pazzescA’ e ‘divinA’ e l’influencer non l’ha presa benissimo. Oggi Zorzi è sbottato contro la coinquilina specificando che per un omosessuale è offensivo sentirsi dare della femmina e che questo rievoca in lui dei brutti ricordi.

TZ: “Ma lo capisci che se sono gay non devi parlarmi al femminile?”

FP: “Ma non l’ho mai fatto! Cioè l’avrò fatto una volta”.

TZ: “Da non averlo mai fatto siamo già ad una volta, che in realtà sono diverse volte”.

FP: “Ma potrei parlare al femminile anche ad Enock dai”.

TZ: “Ma scherzi? Caso strano hai dato della donna solo a me”.

FP: “E non è un complimento se ti dico che sei divina e favolosa?”

TZ: “Lo dici a tutti? Allora fammi il nome di un maschio dentro la casa a cui hai dato della femmina”.

FP: “Non lo so, non saprei, non mi viene in mente. Io non sono discriminatrice e razzista, sono ironica”.

TZ: “Tu non sei ironica, tu sei una str**za. Tu tesoro sei fuori di testa sei dissociata. Tu sai che io ho passato anni a piangere al liceo perché mi parlavano al femminile? Parlare ad un gay dandogli della donna è offensivo e non te lo devo dire io”.

Dopo la lite con Zorzi la modella è andata da Myriam Catania a sfogarsi: “Giuro che pensavo di essere ironica, non volevo offenderlo o denigrare i gay. Te lo assicuro, mi sembra che lui ce l’abbia un po’ con me. Io vorrei solo essergli amica ed essere carina con lui, però continua ad attaccarmi. Penso di non essere una persona cattiva e davvero non sono omofoba“.

Premesso che non parlo mai al femminile di me stesso e non permetto che nessuno lo faccia con me, così come non uso termini omofobi (e che Franceska non è miss simpatia), però devo ammettere che la Pepe in questo caso mi ha fatto tanta tenerezza. Diciamo che nella sua “ignoranza” ha provato un approccio maldestro che forse nella sua testa poteva funzionare con il “gay tipo milanese”.

I video della lite tra Tommaso e Franceska Pepe.

TOMMY SEI VITAH.

