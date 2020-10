Oggi i gieffini sono in vena di confessioni, poco fa Maria Teresa Ruta ha rivelato di essere quasi stata abusata e adesso Tommaso Zorzi ha parlato di un brutto episodio di violenza di cui è stato vittima. L’influencer milanese durante una chiacchierata con Stefania Orlando ha raccontato che un uomo con cui adesso non ha più rapporti lo avrebbe picchiato fino a farlo sanguinare.

“Per me è stato traumatico. In più per la società è diverso se capita ad un uomo o a una donna, nel mio caso è ancora più difficile parlarne nel mio caso. Questa cosa è successa tra due uomini. […] Non è facile ricordare. Diciamo che è come se avessi rimosso. Non so dirti se è durata 10 minuti o 15 o 20. Ho rimosso per proteggermi. Ero con tutti i suoi amici e nessuno faceva niente. Era in azione e nessuno ha fermato nulla. I taxi non mi caricavano perché ero una maschera di sangue. Ho chiamato l’autista di una mia amica, lei era a New York. Io ero rimasto solo e insanguinato”.

La cosa disgustosa è che come in tanti altri casi, anche in questo nessuno ha aiutato la vittima.

