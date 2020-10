Ieri sera Tommaso Zorzi ha passato molto tempo con Francesco Oppini e con lui si è commosso mentre il GF aveva messo in sottofondo ‘Il Mondo‘. In piena notte il figlio di Alba Parietti è andato nella camera blu a salutare l’amico, i due hanno scherzato un po’ e non appena Francesco è uscito, l’influencer ha fatto una confessione a Stefania e Maria Teresa: “Non sono molto sereno. Lo vedo un po’ ambiguo, vero? Per questo sto così. Grande Fratello ti prego non sto vivendo dei bei momenti, ti prego fammi distogliere l’attenzione. fate entrare qualcuno. Dovete fare come con i cani, dovete darmi un altro osso. Mi avete nascosto il fischietto, adesso mi date la palla per cortesia? Io non ho fortuna in amore, mi ha sempre trovato l’amore ahahah certo. Anche Guenda non ha fortuna come me, ma almeno lei quaglia, conclude qualcosa. Io nella vita passata ero sicuramente qualcuno di orrendo e quindi sto scontando il karma. Sarò stato un traditore seriale, una persona orribile, non mi merito questo destino in amore“.

Stefania Orlando ha cercato di consolare l’amico: “Tommy io mi innamorerei senza problemi di te. Se fossi un uomo ci proverei, te lo dico. Sei bello, intelligente, hai un sorriso pazzesco, mi piaceresti sicuro“. Ovviamente il tentativo della conduttrice di sollevare il morale di Zorzi non è andato a buon fine.

Le fan di Tommaso Zorzi sono sul piede di guerra su Twitter, perché non vogliono che Signorini e la produzione mostrino le clip di queste confessioni nella puntata di venerdì. Personalmente non sono d’accodo con loro, Tommaso è un ragazzo sveglio e sa bene che ogni sua parola potrebbe essere mostrata in prima serata e quindi se ha fatto capire di aver preso una mezza cotta per Francesco è cosciente del fatto che lui potrebbe scoprirlo. Comunque a me viene solo da dire ‘Arlecchino si confessò burlando’.

Oppini piange con Tommaso Zorzi, il video.

Ma questa scena tagliata di call me by your name non è inclusa nel dvd o sbaglio? #GFVIP https://t.co/zvmRXEGcEb — Simona 🍭 (@elasticsmile) October 20, 2020

Lo scatto della testa di Tommaso verso Maria Teresa quando dice “Be’ trovi ogni scusa per venire da noi Francesco”. Maria Terè, muuuta devi stare! 😂😂 #GfVip https://t.co/t1aiGvPkwW — agata (@ontherisingmoon) October 21, 2020

Io sono ufficialmente preoccupata per Tommaso quando prenderà un bel palo in fronte, e ho paura che questa situazione possa cambiare il loro rapporto.. Spero Signorini sia abbastanza intelligente da non far uscire questa cosa in puntata, almeno per ora ma dubito. #GFVIP #zorzini — ✨|| тoммaѕo zorzι ѕтan accoυnт ☕️ (@Ilovetrashh) October 20, 2020

Io penso che voi non riusciate a capire le situazioni. Tommaso ha detto che vuole cambiare il focus, questo perché ritiene di prendere una porta in faccia perché oppini è etero. Vuole prevenire la sbandata, anche se secondo me è troppo tardi. Ormai è oltre. #gfvip https://t.co/XAHY4gcWMj — J.J. 🍿 🛋 BILANCIA ASCENDENTE ESAURITA (@del_cobra) October 21, 2020