Tommaso Zorzi si è innamorato di Francesco Oppini e la cosa era abbastanza evidente (seppur lui minimizzasse inizialmente il tutto parlando di amicizia) e, dopo averlo confessato a Cristiano Malgioglio, lo ha fatto anche a Stefania Orlando.

“Non so come dirtelo però te lo devo dire, perché preferisco dirtelo io: ieri ad un certo punto Malgioglio mi chiama e mi dice che mi deve parlare. Andiamo di là in salotto ed è stata una conversazione molto bella, mi sono commosso. Lui mi fa: ‘Dimmi la verità, ma tu eri innamorato di Francesco?’ e io gli ho detto di sì, perché è vero”.

Stefania Orlando, da donna acuta qual è, non è caduta dal pero.

“Si intuiva, ma io non ho mai voluto commentare. Tu non gliel’hai mai detto a lui perché non volevi metterlo in difficoltà. Non c’è niente di male. Tu non l’hai mai detto a lui perché non l’hai voluto mai mettere in difficoltà. E’ una cosa lecita e bella. I sentimenti nascono così non è che puoi chiedere il permesso, almeno sei stato onesto con te stesso e con chi ascolta. Tesoro, non c’è nulla, assolutamente nulla di terribile. Io la vedo una cosa molto, molto bella. Poi è ovvio, così nella vita… Anch’io posso innamorarmi di un uomo che non mi corrisponde perché magari è innamorato di un’altra persona, succede. Non bisogna mai innamorarsi delle persona fidanzate”.

La conduttrice ha poi aggiunto:

“L’amore non ha nessuna barriera, non c’è nessun imbarazzo: ognuno si può innamorare di chiunque. Un sentimento che nasce non può mettere in imbarazzo, può solo lusingare l’altra persona. Credimi. Non ti sentire in imbarazzo perché non hai fatto nulla, hai soltanto aperto il tuo cuore”.

Tommaso Zorzi confessa a Stefania Orlando di essersi innamorato di Francesco Oppini

Tommaso confessa a Stefania di essersi innamorato di Francesco parte 1

#gfvip pic.twitter.com/K1Ermp8QDy — Nelly🐸 (@nightceo1) December 6, 2020

Tommaso confessa a Stefania di essersi innamorato di Francesco parte 2 #gfvip pic.twitter.com/vN0CzO7yNI — Nelly🐸 (@nightceo1) December 6, 2020