Ci sarà anche Tommaso Zorzi nella seconda edizione di Drag Race Italia che tornerà a settembre su Discovery+.

Nessun flop, Drag Race Italia tornerà con una seconda stagione https://t.co/MtyzaZPHHR #DragRaceItalia #TZVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 2, 2022

A confermare la sua presenza è stato Gabriele Parpiglia, suo autore proprio in Drag Race Italia, durante un intervento a Casa Chi. Al momento Tommaso Zorzi è l’unico nome della giuria confermato, ma con molta probabilità i tre giudici saranno promossi in blocco, proprio come successo per Drag Race España, il cui nuovo cast di queens è già stato svelato.

Estamos IN LOVE con ellas. 🤩 🗓️ El 27 de marzo las veremos pisando la pasarela de #DragRaceES en #ATRESplayerPREMIUM 👑 ¿Ya has escogido a tu favorita? 👑 pic.twitter.com/GHjYGPMRCt — Drag Race España (@DragRaceEs) February 24, 2022

Tommaso Zorzi confermato nella seconda edizione di Drag Race Italia

Le puntate della seconda stagione di Drag Race Italia, contrariamente alla prima, dovrebbero aumentare, così come il numero delle partecipanti. A raccontarcelo è stato Dimitri Cocciuti, capoprogetto. “Gli accordi con il format owner per questa prima stagione prevedevano questo pacchetto di episodi. Ovviamente è solo un punto di partenza: per le prossime stagioni puntiamo a più episodi e più drag queen nel cast”.

Le riprese inizieranno in estate, ma i casting per trovare le nuove concorrenti sono già aperti. Enorma Jean, a tal proposito, ha già lanciato una sua shade.

“Ammetto in tutta sincerità che vedere alcune di voi (quelle che erano già arrivate prima di DRAGRACE ITALIA) sbattersi per i casting è una soddisfazione Enorma. Quando una è professionista si vede da come scodinzola. Dai che ce la fai”.