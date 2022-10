Tommaso Zorzi conferma la rottura con Tommaso Stanzani baciando un ragazzo in discoteca

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati. La notizia, confermata dai media e mai dai diretti interessati, ha però trovato riscontro ieri sera quando è stato visto il giudice di Drag Race Italia baciare un biondo in discoteca. E no, non era il ballerino.

Il bacio – dato probabilmente per scherzo – è durato pochi secondi e il fortunato è stato un biondino che si trovava proprio sotto al palco. Ecco il video:

La notizia della loro rottura è stata confermata da ThePipol poche ore fa. “Noi di Pipol vi sveliamo che i due hanno scelto il silenzio dopo la brusca separazione rimanendo, al momento, in buoni rapporti”.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani le loro NON parole sulla rottura

“Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata” – ha dichiarato Tommaso Zorzi a FanPage – “Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”

/

“Buongiorno a tutti! Questo per me è un periodo dove mi girano tanto, ma tanto” – le parole di Tommaso Stanzani – “Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace parlare della mia vita privata e sono molto schietto, non ne parlerò. Parliamo piuttosto di progetti. Questa settimana mi ritrovo a Genova. Non posso ancora parlarvi del progetto però è veramente molto bello ed anche molto difficile quindi devo stare molto concentrato“.