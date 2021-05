Tommaso Zorzi ha confermato su Instagram di star frequentando l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani (pur senza mai citarlo), dicendo apertamente: “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità“.

In queste settimane, infatti, Tommaso Stanzani sta studiando per l’esame di maturità e per questo motivo Foscolo ed Ungaretti sono ritornati prepotentemente nella vita di Tommaso Zorzi.

L’ex gieffino, al di là delle foto della coppia trapelate online e sui settimanali di gossip, aveva già confermato di star frequentando il ballerino rispondendo su Twitter ad una fan che aveva sollevato il problema della differenza d’età: 7 anni.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, quei 7 anni di differenza che creano scompiglio nel TZVip

“Tommy io non ti voglio rompere il caz*o. Tu puoi fare il quello che ti pare” – ha scritto una follower a Tommaso Zorzi – “Però non ti lamentare se qualcuna inizia a pensare che non sei coerente se fino a due mesi fa dicevi che mai con uno di 19 anni, che volevi un uomo maturo e poi esci sui giornali con uno che sembra tuo fratello”.

A questo punto Tommaso ha risposto con un sintetico: “Quando le frequentazioni potranno essere programmate a computer ti faccio uno squillo“; ed una storia su Instagram: “Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, vere o presunte, è inaccettabile. Vivere il proprio “privato” esente dallo scrutinio pubblico credo che sia un diritto di tutti. Se non riesci a gioire della felicità altrui, taci“.