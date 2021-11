Dove c’è Tommaso Zorzi c’è uno spin off a lui dedicato.

Al Grande Fratello Vip c’è stato il GF Late Show, un programma da lui condotto in diretta su Mediaset Extra. A L’Isola dei Famosi ha avuto il suo spazio ne Il Punto Z, doppio appuntamento su Italia 1 e su Mediaset Infinity. A Drag Race Italia, infine, avrà modo di cimentarsi nello spin off After The Race, talk disponibile su Discovery+ in cui intervisterà l’eliminata della puntata settimanale.

Ecco cosa si legge sul comunicato stampa:

“Alla fine di ogni puntata l’eliminata sarà ospite nel talk “AFTER THE RACE” – disponibile solo su Discovery+, tutti i sabati, dal 20 novembre – in cui Tommaso Zorzi rivivrà con la concorrente i momenti più belli e più critici del percorso di Drag Race Italia”.

Lo spin off After The Race non esiste nelle altre versioni di Drag Race ed è stato creato da Discovery+ proprio su misura per Tommaso Zorzi. Anche se potrebbe in qualche modo essere ispirato a Whatcha Packin’ di Michelle Visage, dove la giudice intervista settimanalmente la queen eliminata e parla di moda.

Tommaso Zorzi sulle polemiche legate a Drag Race Italia

Quando Discovery+ ha annunciato i giudici di Drag Race Italia è esplosa una polemica contro Tommaso Zorzi. Lui su Chi ha così commentato: