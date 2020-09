Tommaso Zorzi è andato a letto con la febbre la prima notte del Grande Fratello Vip.

Dopo aver passato metà serata avvolto nella coperta lamentando di avere freddo (nonostante in Casa, come noto, le temperature siano molto alte), l’influencer ha chiesto agli autori un termometro ed una tachipirina prima di andare a coricarsi.

Secondo quanto dichiarato da Zorzi gli potrebbe aver fatto male lo sbalzo di temperatura, mentre sarebbe tranquillo sul fattore CoronaVirus dato che avrebbe fatto due tamponi nell’arco degli ultimi tre giorni.

Intervistato da TvBlog prima di entrare in casa, Zorzi ha confidato:

“Ci sono controlli ferrei per chi entra nella casa del Grande Fratello Vip. Ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il realiy. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio. Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori…”.