Sulla casa del GF Vip è volato un aereo con un messaggio d’amore per Tommaso Zorzi, firmato da un certo Simone. Il ragazzo misterioso ha inviato una lettera a Barbara d’Urso, che l’ha letta domenica scorsa. Ieri però Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha lanciato una bomba, infatti una persona vicina a Tommaso ha messo in guardia tutti i fan da questo finto ammiratore segreto.

“Tommaso Zorzi si è subito dimostrato curioso, desiderava sapere chi fosse questo ragazzo. Ma chi è questo Simone, lo stesso di cui altre trasmissioni hanno parlato? Io ho un documento ufficiale, che mi è arrivato da persone vicine a Tommaso Zorzi. Vi spiego chi è questo Simone senza possibilità di essere smentito.

‘Il 23 ottobre Simone rivela di essere il mittente dell’aereo. Ma chi è in realtà Simone? Non si sa niente di lui. Non c’è traccia di lui, non ci sono foto o bio, l’identità digitale sua esiste solo su Twitter e Telegram. Profili creati proprio nei giorni dell’invio dell’aereo. Per farla breve Simone esiste solo su Telegram e questo lo sappiamo attraverso le nostre ricerche. Lui dichiara di non voler apparire, ma solo di voler conoscere Tommaso Zorzi perché innamorato di lui. Ma questa persona è chi dichiara di essere? Dopo una sua lettera inviata ad un programma il web è imploso. Facendo un giro su Twitter ci si poteva imbattere in diverse dichiarazioni di utenti che fanno parte del gruppo Telegram di Simone e queste persone dicono che lo stesso Simone in quella chat dice di non essere chi invece dichiara pubblicamente. Simone in realtà si chiamerebbe Tamer Hassab, lo dichiara lui stesso in una serie di messaggi e non avrebbe nemmeno 25 anni. Pare che lui usi per agganciare le persone, soprattutto le ragazze’.

Non siamo davanti ad un caso Mark Caltagirone 2, ma quasi”.