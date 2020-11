Ho già tessuto le lodi di Tommaso Zorzi quando è stato chiamato a commentare le sfilate delle gieffine e mi ritrovo costretto a farlo anche in questa occasione perché nei panni dell’imitatore ufficiale di Selvaggia Roma è stato praticamente per-fet-to.

Questa settimana gli autori hanno chiesto ai vipponi di esibirsi in un classico del Grande Fratello Vip, quello delle imitazioni a vicenda (ancora ricordo quella di Raffaello Tonon fatta da Giulia De Lellis) e se Pierpaolo Pretelli ha vestito i panni di Giulia Salemi, Andrea Zelletta quelli di Maria Teresa Ruta ed Urtis e la Cannavò si sono sfidati imitando entrambi Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi si è calato nei panni di una coattissima Selvaggia Roma.

Tacco alto, minigonna, lucidalabbra perennemente in mano e volgarità a non finire. Un uragano burino contro quel “falso” di Pierpaolo e quella “str**a” di Elisabetta che “farà piangere” condita da una quantità di freddure e battute cattivissime e volgari che fanno sbellicare dalle risate la stessa Roma.

“*rutta* scusate, ve lo ggiuro, a Pomezia vuol dire grazie”; “Ragazzi io posso prendere 2 würstel così uno lo mangio?”; “Ho azzeccato un congiuntivo e hanno sparato i fuori d’artificio, Alfy sono per me? No volo, urlo”; “Che schifooo! Che falsi!! Ho i testimoni del supermercato, la cassiera del sa tutto”; “Adoro potente!”; “Ma chi sono in foto? Non mi riconosco sono così cambiata..”.