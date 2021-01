Soleil Sorge ieri sera durante lo show di Biccy ‘Ciao 2020, Io Esco’ ha litigato con Luca Vismara. Dopo un breve (e nemmeno troppo sincero) chiarimento l’influencer ha chiesto al suo ospite se è vero il rumor di un suo flirt con Tommaso Zorzi.

Luca senza esitare ha ammesso di aver incontrato il gieffino in più occasioni e non per giocare a scopa.

“Io e lui ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa sarà fuori dal Grande Fratello Vip, lontano da tutto il mondo che ci circonda. Vedremo di conoscerci meglio. Allora, è vero che qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a briscola e nemmeno a tombola. Quindi ammetto che lascio le porte aperte a Tommaso Zorzi. Se lui aprirà i portoni io sono felice, vorrei che nascesse tutto in maniera semplice. Lo spero. Se poi non nasce nulla amen. Come tanti amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo”.