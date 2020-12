Tommaso Zorzi circa un anno fa con la collaborazione di Stefano Sala aveva realizzato una parodia trash del brano La Tipica Ragazza Italiana di Dj Matrix trasformandolo in La Tipica Tronista Italiana. Un pezzo ironico e divertente per deridere tutti i cliché delle novelle influencer di Instagram senza arte né parte.

Oggi, durante il pranzo, Sonia Lorenzini ha raccontato di una sua vacanza in Spagna e di come il cameriere avesse riservato delle olive al tavolo dietro di lei perché erano persone famose.

“Il tipo è venuto da me e mi fa ‘eh, ma loro sono famosi‘. TU NON SAI CHI SONO IOO volevo dirgli!’.

Sonia: “Tu non sai chi sono io.”

Sonia: "Tu non sai chi sono io."

Menomale che ha risposto Cecilia. MA SCUSATE CHI È LEI?

Lo sketch è stato udito da Tommaso Zorzi che ha iniziato così ad intonare La Tipica Tronista Italiana. Una palese (?) provocazione a cui però Sonia Lorenzini non ha dato particolarmente importanza, dato che ha iniziato a canticchiarla come se nulla fosse.

Tommaso Zorzi canta la sua parodia "è la tipica tronista italiana"

Sonia che canta "la tipica tronista italiana" è tutto ciò di cui avevo bisogno

Tommaso Zorzi | La Tipica Tronista Italiana | Testo

Esce tutta esaurita

Dice ‘io scioccobasita’

Si sente Chiarona Ferragni

Si compra la borsetta

Qualunque marca che sia

Che tanto poi paga FitVia

Cresciuta in televisione

Tra un’esterna, tre liti, due corna ed uno strafalcione

Beve per guadagnare, non per dimenticare

Si sente più bella!

E’ la tipica tronista italiana

Shampista della Nomentana

Sponsor insistenti tutta la settimana

Ma porca di quella p***a

Ha tanti amici gay

Sembra che ci li abbia solo lei

Si fa la quarantena col filtro di Selena aaah!