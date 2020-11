Da quando è stato messo in nomination a causa dei continui spoiler (rivelando tutte cose che aveva sentito dalla sua finestrellahahahahah) Andrea Zelletta è un uomo distrutto. L’ex tronista è triste, piange e si fa consolare da quel chiacchierone di Enock. Se molti nella casa si sono lasciati intenerire dai pianti del ragazzone, Tommaso Zorzi invece ha una sua personale teoria.

“Andrea è in crisi perché è in nomination. Per lui andare in nomination è lesa maestà. Quando sei in nomination ti trema un po’ la sediolina sotto il sederino. Quindi uno dice ‘cosa faccio quando sono in nomination?’. Piangi amore, tiri fuori il tuo lato tenero. Intenerisci, la gente va intenerita altrimenti non ti vota. Lui vuole conquistarsi del terreno”.

Non solo comodi Zelletta, nel mirino dell’influencer milanese stamani c’è finita anche Elisabetta Gregoraci. I ragazzi parlavano dell’eventuale entrata in casa di un concorrente gay (confermata da Signorini) e l ‘ex signora Briatore ha detto che le piacere vedere una coppia gay al GF Vip. Tommaso l’ha subito fermata dicendo – giustamente – che i gay non si accoppiano come i cani e che non è scontato che lui si innamori di questa new entry.

Tommaso Zorzi vs Andrea Zelletta, il video dal daytime di Canale5.

