Belle novità per Tommaso Zorzi. Santo Pirrotta a Ogni Mattina ha svelato che l’opinionista de L’Isola dei Famosi presto coronerà il suo sogno di condurre un programma in tv. Sembra infatti che il vincitore del GF Vip 5 sarà al timone di un talk show su Italia 1, ma non è finita qui, perché – secondo il giornalista – Tommaso produrrà la trasmissione.

“Parliamo di Tommaso Zorzi. Questa è una cosa segretissima. Presto lo vedremo con un programma tutto suo in prima serata su Italia 1. Subito promosso in prima serata. Lui aveva questo progetto del late show che prima si pensava di mandare in seconda serata. La rete, che gli sta dando molta fiducia, ha deciso di promuoverlo in prima serata e diventerà un po’ un talk show generazionale. La rete spera di far riavvicinare i giovani ad Italia 1 che da sempre è la rete dei ragazzi. E ti dirò di più, pensa che lo produrrà proprio lui. Lui ha una casa di produzione con il figlio di Mike Bongiorno, Leonardo. Sì lo produrranno i due è molto probabile. Quindi sarà uno show prodotto da loro. Finalmente un giovane che fa grandi cose. Il GF Vip Late Show faceva il 5% di share andava benissimo quindi gli facciamo un in bocca al lupo”.

Per adesso il diretto interessato non ha confermato (ma nemmeno smentito), ma di solito Pirrotta c’azzecca sempre. Quindi è molto probabile che Tommaso davvero sbarcherà su Italia 1 alla conduzione di un talk tutto suo.

Santo Pirrotta e lo scoop su Tommaso Zorzi e il suo nuovo programma.

Tommaso sarà su Italia 1 con un programma tutto suo in prima serata.

