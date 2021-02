Tommaso Zorzi non crede che Dayane Mello sia stata innamorata di Rosalinda Cannavò ed ha messo in dubbio anche il coming out, arrivato a tre puntate dalla finalissima.

“A: la tua maschera è caduta, B: sei una grandissima stratega, C: pur di avere una clip ti inventi le stron*ate, perché questa è una grandissima stron*ata. Non hai rispetto per quelle persone che quel sentimento lo sanno provare. Cosa che tu non sai fare. Tu sei tutto il contrario di tutto. Tu parti una puntata ‘amo Rosalinda’, finisci la puntata ‘la nomino’. Ma tu sai cosa vuol dire ‘Ti amo’? Evidentemente no. Se io so cosa vuol dire amare? Sicuramente più di te”.

A questa affermazione Dayane ha risposto “credi a ciò che ti pare” sottolineando però come inizialmente non volesse far uscire questa storia.

“Non volevo far uscire questa cosa, secondo te sono felice che sia uscita? In questo momento lei ha un ragazzo. In questo momento a me non mi andava di salvare Stefania e non mi andava di nominare Samantha. C’è andata di mezzo Rosalinda e per questo non vincerò il Grande Fratello? Non me ne frega niente”.

I due dopo cena si sono divisi e Tommaso Zorzi, in veranda con Andrea Zelletta e Stefania Orlando, ha continuato a sparlare di Dayane Mello sottolineando di non credere al coming out.

“A me su questa roba non mi devi prendere per il cu*o perché divento una belva, se lo fai per moda a me fa orrore, orrore”.

Del parere di Tommaso si è rivelata essere anche Stefania, che ha sostenuto che la brasiliana si sia inventata di essersi innamorata di Rosalinda solo per giustificare le mille capriole fatte nelle ultime settimane.